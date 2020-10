Cristiano Ronaldo ha sconfitto il Coronavirus, l’ultimo tampone a cui si è sottoposto il campione portoghese ha dato esito negativo, dunque potrà uscire dall’isolamento e tornare a dare una mano ai propri compagni.

Questa la nota del club bianconero: “Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare“. Dopo aver saltato le gare contro Crotone, Dinamo Kiev, Hellas Verona e Barcellona ecco che CR7 può rimettersi a disposizione di Andrea Pirlo, per dare una mano ad una squadra che ha patito eccome l’assenza del proprio campione. Una volta superate le visite di idoneità sportiva, Ronaldo riprenderà a lavorare in gruppo per scendere in campo domenica contro lo Spezia.