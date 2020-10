Cristiano Ronaldo non ha ancora sconfitto il Coronavirus, il portoghese infatti è tutt’ora positivo e prosegue i giorni di isolamento previsti dal protocollo.

Una notizia che comunque non allarma la Juventus, dal momento che per scendere in campo contro il Barcellona, il portoghese dovrà essere negativo 24 ore prima della partita. Addirittura, Ronaldo potrebbe giocare anche contro l’Hellas Verona domenica sera il tampone dovesse essere negativo prima della partita. CR7 domani verrà sottoposto al test come da protocollo dopo i 10 giorni di isolamento, se guarito terminerà la quarantena e potrà tornare ad allenarsi con i compagni.