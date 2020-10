La Juventus si prepara a salutare definitivamente Maurizio Sarri, dopo averlo esonerato lo scorso agosto dopo il ko di Champions League contro il Lione.

Il club bianconero sta per raggiungere con l’allenatore toscano un accordo sulla risoluzione del contratto, che probabilmente verrà firmata nella giornata di venerdì. Un gran ‘colpo’ per la Juventus, che così facendo si libera di un importante ingaggio che stava continuano a pagare, alleggerendo le proprie casse. Per quanto riguarda Sarri, una volta risolto il proprio contratto con la società bianconera, sarà libero di accettare offerte da altri club, sia italiani che stranieri.