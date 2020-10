E’ arrivato ormai da quasi un mese alla Juventus, ma Federico Chiesa è stato presentato solo oggi dal club bianconero, nonostante sia sceso in campo già in alcune partite.

L’esterno italiano ha parlato sia della Fiorentina che del suo passaggio alla Juve, ammettendo poi di non aver ancora incontrato Ronaldo per via del Covid: “non voglio fare polemiche, riguardo alle offese a mio fratello penso che non siano state ricevute da persone che tifano, ma da quelle che usano i social per offendere e per invidia. Ora guardo avanti e alla Juventus. C’è responsabilità, io penso ad aiutare i compagni e ad essere a disposizione del mister. Sono arrivato qui ed è tutto nuovo, devo imparare tante cose ancora ma sono contento e felice di essere qua. Commisso? Mi sono sempre comportato in maniera corretta con tutti e non voglio fare polemiche. Per quanto riguarda Ronaldo, non l’ho ancora conosciuto ma sarà un piacere farlo quando finirà la quarantena“.