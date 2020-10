L’obiettivo principale della Juventus in questi ultimi giorni di mercato è senza dubbio Federico Chiesa, ormai da qualche settimana in cima alla lista dei desideri del club bianconero.

Una trattativa difficile, che comunque Paratici vuole provare a condurre in porto, sebbene manchino pochi giorni al gong finale del calciomercato. La prima offerta della Juve, caratterizzata dai cartellini di Rugani e De Sciglio, non è stata presa in considerazione dalla Fiorentina, che ha rilanciato chiedendo Demiral. Secco noi però dei bianconeri, che adesso proveranno a vendere autonomamente i propri esuberi per avere quella liquidità necessaria per dare l’assalto a Chiesa.

Intanto, il ds Paratici ha aperto al possibile arrivo di Chiesa alla Juve, parlando in occasione della presentazione a Milano di Grand Hotel Calciomercato, il libro scritto da Gianluca Di Marzio: “come società la Juve è sempre attenta a ciò che succede sul mercato, che si tratti di Chiesa o di un altro giocatore. Questo è il nostro credo: bisogna essere creativi, soprattutto in un momento in cui è così difficile fare mercato”.