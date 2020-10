Novità importanti in casa Juventus, il club bianconero oggi ha approvato il bilancio al 30 giugno 2020 e ha riorganizzato l’area sportiva, attribuendo a Federico Cherubini il ruolo di Football Director. Il dirigente bianconero riferirà direttamente a Fabio Paratici, che mantiene la responsabilità della Prima Squadra.

Questa la nota della Juventus: “Juventus comunica di aver adottato – nell’ambito del processo di revisione del modello operativo e organizzativo avviato nel mese di maggio 2020 che proseguirà nei prossimi mesi – una nuova struttura organizzativa che prevede la concentrazione delle proprie attività in due macro-strutture: l‘Area Football e l’Area Business. Il coordinamento di ciascuna area viene affidato ad un managing director a diretto riporto dell’Executive Chairman, Andrea Agnelli: Fabio Paratici, per l’Area Football, e Stefano Bertola, per l’Area Business. Giorgio Ricci continuerà a ricoprire la carica di Chief Revenue Officer; Stefano Bertola mantiene la carica pro-tempore di Chief Financial Officer nonché l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del TUF. Federico Cherubini assume la carica di Football Director a diretto riporto di Fabio Paratici, che mantiene la responsabilità diretta della Prima Squadra“.