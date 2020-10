Juventus-Napoli di domani sera non si giocherà, a causa dei casi di Coronavirus emersi all’interno della squadra azzurra.

Dopo Zielinski, anche Elmas oggi è risultato positivo al Covid-19, così la Regione Campania ha deciso di bloccare la partenza verso Torino prevista per questo pomeriggio, su disposizione dell’ASL di riferimento. I giocatori e lo staff tecnico, già diretti in aeroporto, hanno dovuto fare marcia indietro e rientrare presso le proprie abitazioni per sottoporsi all’auto-isolamento fiduciario richiesto. La paura dei sanitari è che possa ripetersi un altro caso come quello del Genoa che, dopo una prima positività, si è ritrovata con oltre venti casi all’interno del club. Domani la squadra osserverà un giorno di pausa, poi ulteriori tamponi di controllo. Non c’è ancora l’ufficialità, ma la gara contro la Juventus di domani salterà sicuramente.