La Procura della FIGC ha aperto ieri un’inchiesta relativa al comportamento del Napoli in relazione al match con la Juventus, mettendo sotto la lente di ingrandimento un’eventuale violazione del protocollo sanitario in vigore.

Un’indagine che potrebbe concludersi con un nulla di fatto, oppure generare conseguenze pesantissime per la società del presidente De Laurentiis. Nel caso in cui venissero riscontrate delle violazioni di vario genere, il Napoli andrebbe incontro ad una sanzione che potrebbe essere più o meno pesante. Si va dall’ammenda fino alla penalizzazione di uno o più punti, con quest’ultima eventualità che è la più realistica. Si tratta di norme deliberate dal consiglio federale proprio per spingere le squadre a tenere un alto grado di responsabilità alla ripresa agonistica.

La penalizzazione di uno o più punti infine potrebbe essere comminata nei confronti del Napoli anche nel caso in cui il Giudice Sportivo non assegnasse il 3-0 a tavolino alla Juventus, con conseguente riprogrammazione della gara.