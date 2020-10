Il Napoli sta tentando il tutto per tutto per evitare di perdere questa sera il match contro la Juventus a tavolino, in programma all’Allianz Stadium alle 20:45.

Ovviamente gli azzurri non si presenteranno, non essendo partiti alla volta di Torino nella giornata di ieri, ma stanno provando ad evitare la mannaia del Giudice Sportivo. Nelle ultime ore infatti è stato pubblicato un nuovo documento dell’ASL Napoli 2 Nord che risponde ad una richiesta di chiarimenti della società di De Laurentiis. In questa nota, l’azienda sanitaria conferma il precedente documento, in cui invitava i contatti stretti dei casi Covid (Zielinski e Elmas) a non uscire dalle proprie abitazioni. Il Napoli proverà ad usare questo documento per evitare la sconfitta a tavolino, nelle prossime ore se ne capirà di più.