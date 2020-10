Una serata grottesca, che nessuno avrebbe mai voluto vivere. A farne le spese è il calcio italiano, che fa una pessima figura al cospetto del mondo, che ovviamente guarderà con interesse a cosa succederà all’Allianz Stadium. La Juventus scenderà in campo, il Napoli invece non si presenterà: il racconto LIVE di questa notte…

IL LIVE DI JUVENTUS-NAPOLI

Ore 20 – La Juventus annuncia la formazione ufficiale:

19:45 – Tutti i tamponi effettuati dal gruppo prima squadra della Juventus hanno dato esito negativo, dunque il club bianconero non farà comunicazioni a riguardo;

18:31 – La nota di Spadafora: “la vicenda Juventus-Napoli ci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto. Il protocollo proposto dalla Figc e validato dal Cts ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentire la ripartenza da tutti auspicata. È evidente però che la situazione generale sia divenuta nelle ultime settimane ancor più complessa, tanto da non lasciare immune neppure il mondo del calcio nonostante le rigide regole adottate. Ed è per questo che, come è stato più volte chiarito sia nei verbali del Cts che nei Dpcm, alle Autorità sanitarie locali è demandata una chiara responsabilità e una precisa azione di vigilanza. Spetta ora agli organismi sportivi decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sulla decisione di stasera che su eventuali ricorsi futuri“.