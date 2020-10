Nella giornata di domani, il Giudice Sportivo di Serie A dovrebbe emettere la propria decisione su Juventus-Napoli, match della terza giornata annullato per la mancata presentazione della squadra di Gattuso all’Allianz Stadium.

Secondo le norme federali e stando a quanto stabilito dal protocollo della FIGC, Gerardo Mastrandrea dovrebbe comminare il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri, ma non è ancora così scontato. La decisione del Giudice Sportivo potrebbe anche slittare e non essere pubblicata domani, vista l’imponente mole di documentazione arrivata nelle ultime ore. Per questo motivo, Gerardo Mastrandea potrebbe richiedere un supplemento di indagini e posticipare così la propria decisione.