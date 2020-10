Novità importante per quanto riguarda il caso Juventus-Napoli, partita che dovrebbe giocarsi domani sera all’Allianz Stadium e valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Nella serata di oggi, sui social è spuntato il documento dell’ASL del capoluogo campano con cui si è richiesto l’isolamento fiduciario per tutte quelle persone entrate in contatto con Piotr Zielinski, risultato positivo al Covid-19. Nel comunicato è fatta richiesta ai soggetti indicati di rispettare la quarantena per 14 giorni, motivo per il quale la squadra non è partita oggi per Torino. Ecco il documento: