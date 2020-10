Juventus-Napoli resta in calendario e si giocherà domani alle 20.45 all’Allianz Stadium, così ha deciso la Lega di Serie A, nonostante l’ASL di Napoli e la Regione Campania abbiano vietato agli azzurri di partire alla volta di Torino. Con una nota all’Ansa, i vertici di via Rosellini hanno confermato la disputa del match: “la Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45“.