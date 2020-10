La decisione era attesa per il pomeriggio di oggi e, puntualmente, è finalmente arrivata. Il Giudice Sportivo ha deliberato su Juventus-Napoli, attribuendo la sconfitta a tavolino al club azzurro e infliggendo un punto di penalità in classifica.

Mano pesantissima dunque di Gerardo Mastrandrea, che ha rigettato le prove addotte dalla società di Aurelio De Laurentiis, che facevano leva su un legittimo impedimento a presentarsi a Torino per giocare. Il Giudice Sportivo ha dunque seguito il regolamento, attribuendo i tre punti alla Juventus, che sale così a quota sette in classifica. Il Napoli comunque ha già deciso di presentare ricorso, quindi la decisione resta sub judice in attesa della decisione della Corte d’Appello.