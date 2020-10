La Juventus domani scenderà in campo allo Stadium per affrontare il Napoli, anche se gli azzurri potrebbero non arrivare a Torino.

Dopo la decisione della Regione Campania di non far partire la squadra di Gattuso alla volta di Torino dopo i due casi di Coronavirus emersi nelle ultime ore, la società bianconera ha reso noto con un comunicato che domani si presenterà regolarmente in campo. Un comunicato stringato e durissimo, testo ad ottenere una vittoria a tavolino come stabilito dal protocollo Uefa: ‘Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A‘.