La Juventus si prepara per la sfida di domani contro l’Hellas Verona, con l’obiettivo di centrare i tre punti per proseguire la rincorsa alla vetta della classifica.

Andrea Pirlo ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della partita dell’Allianz Stadium, confermando la presenza dal primo minuto di Paulo Dybala: “domani giocherà, è reduce da un virus, non si era allenato molto e non era nelle condizioni per giocare, ma ora sta bene ed è giusto che parta dall’inizio. De Ligt sta bene, dobbiamo solo aspettare il via libera da parte dello staff medico, ma il calciatore è pronto a giocare sia dal punto di vista mentale che fisico. La squadra è in buone condizioni e, a parte Chiellini, gli altri sono tutti a disposizione. Ronaldo? Fino a ieri sera non c’erano ulteriori novità. Appena ci saranno le comunicheremo, ma anche in caso di tampone negativo non sarà disponibile per domani sera, perché dovrebbe prima effettuare la visita di idoneità medico-sportiva”.