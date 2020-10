Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. Una notizia tremenda non solo per il Portogallo ma anche per la Juventus, che dovrà fare a meno di CR7 per i prossimi impegni.

A rendere nota la positività del portoghese è stata la Federazione lusitana con una nota apparsa sul proprio sito: ‘Cristiano Ronaldo ha lasciato gli allenamenti con la Nazionale dopo un test risultato positivo al COVID-19, quindi non affronterà la Svezia. Il nazionale portoghese sta bene, è senza sintomi e isolato. A seguito del caso positivo, i restanti giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test, tutti con esito negativo e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio, a Cidade do Futebol. La partita, valida per la fase di qualificazione della Società delle Nazioni, è in programma mercoledì, alle 19:45, ad Alvalade‘.

LEGGI ANCHE: