Una sconfitta netta, che la Juventus avrebbe potuto evitare se solo uno dei tre gol segnati da Alvaro Morata fosse stato regolare.

Invece l’attaccante spagnolo è stato pizzicato sempre in fuorigioco, mandando su tutte le furie i tifosi bianconeri. Tra questi anche Lapo Elkann che, davanti alla televisione, non è riuscito a trattenere la rabbia per le decisioni del direttore di gara, che hanno a suo modo di vedere penalizzato la Juventus. Per questo motivo, poco dopo la fine della partita, Lapo ha postato sui social un tweet ironico: “complimenti ai dodici giocatori del Barça“.