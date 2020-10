E’ la giornata decisiva per sapere se Cristiano Ronaldo scenderà domani in campo nel match tra Juventus e Barcellona, valido per la seconda giornata del girone G di Champions League.

Il portoghese questa mattina si è sottoposto a tampone e in serata è atteso l’esito che, nel caso fosse negativo, spingerebbe Pirlo a convocare CR7. Queste le parole in conferenza dell’allenatore bianconero: “in serata avremmo l’esito del tampone di Cristiano Ronaldo, aspettiamo e vediamo quale sarà l’esito. Per quanto riguarda Dybala, è un po’ stanco ma ha tempo per recuperare per giocare al meglio domani sera. Il suo ruolo è un po’ particolare, lo ha fatto contro il Verona, lui è libero di muoversi in quella zona del campo e domani valuteremo con chi giocherà. Paulo e Morata si sono comportati bene facendo quello che volevamo, peccato solo non abbiano trovato il gol. l Barcellona è una squadra forte composta da grandi campioni, dovremo fare una grande partita mettendo al meglio i giocatori che avremo domani per fare un grande match“.