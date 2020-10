Pesante sconfitta per la Juventus all’Allianz Stadium, i bianconeri sono stati battuti senza appello dal Barcellona, passato a Torino con il risultato di 0-2.

Una partita davvero brutta quella giocata dai bianconeri, una prestazione mediocre che non ha soddisfatto Pirlo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara: “sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, hanno gente abituata a giocare queste partite mentre noi siamo in costruzione con dei giocatori che erano alla seconda presenza in Champions. Ci servirà per la crescita. Spero di avere al più presto gli altri giocatori, siamo contati e chi rimane in campo per novanta minuti ha difficoltà a fare partite ravvicinate. Diventa frustrante rimanere in dieci e correre a vuoto, i ragazzi non l’hanno interpretata bene. Dovevamo posizionarci meglio, volevamo tenerli sfalsati ma a volte ci siamo pestati un po’ i piedi”.