Seconda partita di Champions quest’anno per la Juventus, che affronta all’Allianz Stadium il Barcellona dopo aver vinto contro la Dinamo Kiev all’esordio.

Una partita spettacolare ed esaltante, prima della quale ha parlato Nedved ai microfoni di Sky Sport: “è cambiata tanto la rosa, è cambiato l’allenatore. Giochiamo senza aver fatto un precampionato, senza aver provato la squadra e ci sono difficoltà ma non sto cercando nè scuse nè alibi. In Champions League siamo partiti molto bene e stasera sarà utile per vedere a che punto siamo. Sappiamo che abbiamo cambiato tanto e non sarà facile vincere. Lo sappiamo, lo ammettiamo e siamo qua ad affrontare queste problematiche con un nuovo allenatore e con nuovi giocatori. Ma vogliamo costruire qualcosa di importante. Ovviamente ci saranno grosse difficoltà“.