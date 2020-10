Cristiano Ronaldo non scenderà in campo nel match di domani tra Juventus e Barcellona, il portoghese è ancora positivo al Coronavirus, come emerso dal tampone effettuato nella mattinata di oggi.

Andrea Pirlo dunque non potrà schierarlo nella sfida dell’Allianz Stadium, dovendo dunque affidarsi alla coppia Dybala-Morata in attacco, come successo già contro l’Hellas Verona. Salta anche la sfida speciale con Lionel Messi, che al contrario sarà in campo a guidare il Barcellona.