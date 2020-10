Diciassette anni e un talento già mostruoso, Ansu Fati per molti sarà l’erede di Lionel Messi al Barcellona, ma ancora è presto per capire se questo giocatore guineense naturalizzato spagnolo potrà seguire le orme della Pulce. Intanto è sulla buona strada, come ammesso anche da Alex Del Piero a Sky Sport: