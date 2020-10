La Nazionale Italiana si prepara per i prossimi impegni internazionali, che la vedranno impegnata il 7 ottobre in amichevole con la Moldova e poi con Polonia e Olanda in Nations League l’11 e il 14 ottobre. Una lista lunga quella diramata oggi dal ct Mancini, considerando i tre impegni in calendario, con 34 azzurri chiamati a Coverciano. Ecco tutti i giocatori convocati: