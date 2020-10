Christian Eriksen non poteva festeggiare meglio la sua centesima presenza con la maglia della Danimarca, il centrocampista dell’Inter infatti ha realizzato uno splendido gol nel match di Nations League contro l’Islanda, terminato 0-3 per i danesi.

Un coast to coast da stropicciarsi gli occhi, partito dal limite della propria area di rigore e concluso con una rasoiata che non ha lasciato spazio al portiere avversario. Una rete che ha il sapore della liberazione per Eriksen, pronto a tutto per ottenere una maglia da titolare nel derby con il Milan in programma sabato prossimo.