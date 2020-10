Christian Eriksen è tornato all’attacco di Antonio Conte, dopo le frecciatine rivolte al proprio allenatore dal ritiro della Danimarca qualche settimana fa.

Il centrocampista nerazzurro questa volta ha affondato il colpo durante un “Q&A” organizzato dalla Federcalcio danese, rispondendo in maniera piccata alla domanda di un tifosi: “perché gioco poco all’Inter? Chiamate Conte e chiedete a lui, le decisioni sono sue. Nel calcio ci sono alti e bassi, avere soltanto alti è per pochi. Ultimamente sono diventato bravo a non pensarci, soprattutto ora che mi sono trasferito in Italia. Qui hanno tutti un’opinione. Ma bisogna soltanto fidarsi di chi ti sta sempre vicino e ignorare tutto il resto“.