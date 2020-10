L’Inter deve fare i conti con il Coronavirus, due propri giocatori infatti sono risultati positivi e dovranno adesso rispettare un periodo di isolamento di quattordici giorni.

Si tratta di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, la cui positività è stata accertata durante il ritiro con le rispettive nazionali, l’Under 21 dell’Italia e la Slovacchia. Questa la nota dell’Inter: ‘FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21″. Per quanto riguarda Skriniar, la positività riguarda solo il primo tampone, il secondo è stato effettuato ma per i risultato bisognerà attendere domattina.