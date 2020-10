L’Inter esce sconfitta dal derby con il Milan, una stracittadina strana per i nerazzurri, andati subito sotto di due gol per poi accorciare le distanze con Lukaku.

Qualche disattenzione ma anche tanta sfortuna per la squadra di Conte, con l’allenatore nerazzurro che ha espresso il proprio punto di vista nel post gara: “dispiace aver perso una partita secondo me ben giocata da parte nostra, abbiamo creato tantissime situazioni per fare gol. Loro sono stati bravi e in alcune circostanze anche fortunati. C’è stato grande impegno da parte dei ragazzi, ci tenevamo tanto a vincere la partita. Abbiamo commesso due disattenzioni sui loro gol, poi abbiamo avuto tantissime occasioni per pareggiare e vincere la partita. Tanti complimenti a loro. Dispiace perché il Milan è una squadra forte. Se vai sotto di due gol contro una squadra forte è difficile. In ogni partita creiamo tante situazioni per fare gol, dobbiamo essere più bravi, più cinici, più cattivi per sfruttare queste situazioni, ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi, l’atteggiamento è stato positivo, hanno lottato per raggiungere quanto meno il pareggio. Non siamo stati fortunatissimi, stasera“.