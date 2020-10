Davide Calabria rischia di saltare il match tra Milan e Roma, in programma nella prossima giornata del campionato di Serie A. Il terzino rossonero potrebbe essere squalificato per una brutta esultanza rivolta ai giocatori interisti, caratterizzata da un dito medio alzato durante un abbraccio con i propri compagni.

Se l’arbitro e i suoi collaboratori hanno visto il gesto e lo hanno annotato nel referto, Calabria rischia di essere fermato per un turno dal Giudice Sportivo, in caso contrario il terzino rossonero se la caverebbe non trattandosi di un comportamento violento dopo il 90′.