E’ la vigilia di Inter-Milan e Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per parlare del derby, soffermandosi su vari temi tecnici e tattici. Tra gli argomenti trattati davanti ai media anche quello relativo a Eriksen, che in nazionale si è lamentato di giocare poco con la maglia dell’Inter.

Interrogato sulla questione, Conte ha ammesso: “se all’Inter giochi poco o meno, questo non lo so. In questo momento per me sta giocando il giusto. Io prendo decisioni per il bene della squadra, poi magari le posso sbagliare o indovinare, questo è relativo. Sono contento di ciò che sta dando all’Inter e di come si sia integrato, penso che anche lui sia felice di lavorare con questo gruppo e con me, quindi ci sarà assolutamente spazio per lui e gli altri. Sarà una stagione lunga ed estenuante, basti pensare che domani avremo tre centrocampisti più uno dei quattro che andrà in panchina che subentrerà. E così contro il Borussia. Devo fare delle scelte e penso che Eriksen abbia avuto spazio e abbia dimostrato il suo valore all’Inter”.