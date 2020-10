Romelu Lukaku salva l’Inter in Champions League, il gigante belga è l’autore della doppietta che evita il ko ai nerazzurri, acciuffando in extremis sul 2-2 il Borussia Monchengladbach.

Sono 9 adesso le gare consecutive in gol per Big Rom, che nel post partita ha deciso di metterci la faccia provando a scuotere la squadra: “non è un buon risultato, possiamo fare di più. Però dai, dobbiamo continuare a lavorare ed essere forti mentalmente. Non è un momento facile, ma dobbiamo continuare a lavorare e a credere nelle nostre capacità. Dobbiamo essere più forti, anche la difesa deve fare meglio. Abbiamo preso 2 gol per errori nostri, abbiamo sbagliato tantissime occasioni e su questo dobbiamo essere più forti perché certi errori si pagano“.