Instagram ha modificato la propria politica relativa alle foto di nudo artistico, una scelta presa dopo le polemiche sollevate da Nyome Nicholas-Williams, modella di colore per taglie forti che si era vista cancellare una propria foto in topless.

Fino a qualche giorno fa, queste immagini erano proibite ma, grazie all’intervento di Nyome e dei suoi followers, Instagram ha deciso di cambiare le regole in questione, per consentire alle persone con un corpo non conforme agli stereotipi di bellezza di mostrarsi orgogliose delle proprie fattezze.