Jannik Sinner è uscito subito di scena dal torneo ATP di Vienna, a causa di un problema al piede che lo ha costretto al ritiro nel corso del match contro il russo Rublev.

L’azzurro ha alzato immediatamente bandiera bianca, uscendo dal campo dopo 5 minuti di gioco sul risultato di 2-1 per il suo avversario. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Sinner si è arreso per una vescica al piede destro che si porta dietro dal torneo di Colonia II. Nei prossimi giorni è previsto un periodo di riposo per l’azzurro, per tornare presumibilmente in campo al torneo ATP 250 di Sofia, che si disputerà nella settimana dal 9 al 15 novembre.