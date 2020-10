Le misure anti-Covid più drastiche inserite nell’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte nella giornata di domenica hanno scatenato l’Italia intera, scesa in piazza per manifestare anche con modi tutt’altro che pacifici.

A Napoli la situazione è degenerata, con scontri cruenti tra manifestanti e la polizia che hanno generato anche alcuni feriti. Su questa incresciosa situazione si è soffermato anche Gennaro Gattuso, che ha espresso il proprio punto di vista: “incidenti di Napoli? Sono sbagliati, non dovrebbero succedere. È un momento particolare e non bisogna dimenticare che c’è gente che fa fatica ad arrivare a fine mese. Ci sono persone che facevano fatica anche prima della crisi provocata dal Covid. Chi governa deve capire che milioni di persone non se la passano bene e hanno bisogno del piatto di pasta a tavola. E questa cosa non può essere sottovalutata“.