Ibrahimovic torna a parlare sui social con i suoi followers, lanciando l’ennesimo messaggio in stile Zlatan, paragonando se stesso non ad un re come molti lo hanno etichettato in quest’ultime ore, bensì ad un vero e proprio dio. Lo svedese ha pubblicato una foto mentre festeggia con i suoi compagni di squadra del Milan durante il derby, accompagnandola con una eloquente didascalia: “Milano non ha mai avuto un re, ha un DIO“.

Visualizza questo post su Instagram Milano never had a king, they have a GOD Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 18 Ott 2020 alle ore 7:22 PDT