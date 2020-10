Pesanti e spesso dotati di ruote dal diametro esagerato, i moderni suv – nonostante nel loro dna abbiano qualche lontano gene in comune con i fuoristrada – spesso non sono il mezzo più indicato con cui affrontare strade innevate o le particolari condizioni che si possono verificare di inverno.

Per garantire ai suv delle prestazioni snelle e sicure anche su fondi scivolosi ed insidiosi, Hankook ha creato icept evo2 SUV, il pneumatico appositamente pensato per questa tipologia di auto in grado di donare ai suv tutto il grip di cui c’è bisogno in inverno. In maniera simile al icept evo2 dedicato alle auto ‘normali’, anche la sua declinazione per i SUV è stata sviluppata appositamente per le auto di gamma medio-alta con il chiaro intento di mantenere inalterate le prestazioni e le doti di guida di queste auto. Caratterizzato da uno speciale design asimmetrico per garantire al contempo grandi prestazioni sia di maneggevolezza e trazione che ottime doti di frenata sulla neve, sul fango e sulle strade bagnate, icept evo2 di Hankook è la scelta giusta per guidare in inverno nel massimo della sicurezza.

Questo grazie anche alla mescola dalle particolari proprietà elastiche capaci di restare invariate anche alle temperature più basse – risultato ottenuto grazie all’utilizzo di nanoparticelle a base silicea – garantendo quindi una superficie di contatto ottimale e una presa sempre sicura su qualunque fondo. Prodotto in Ungheria con in mente proprio le particolari condizioni delle strade europee in inverno, Hankook i*cept evo2 SUV è disponibile anche per i suv più lussuosi dotati di cerchi da 23″, con larghezze fino a 295mm e con codici di velocità che vanno da T a W.