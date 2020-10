Con l’arrivo dell’inverno e l’imminente obbligo di dotare la propria vettura di gomme invernali, per molti automobilisti si presenta il problema della scelta delle opportune coperture per la propria auto. Per tutti quanti che ancora non si sentono pronti per affrontare un’intera stagione rinunciando alle caratteristiche dinamiche del proprio veicolo arriva in soccorso Hankook, con lo pneumatico invernale ad alte prestazioni sviluppato appositamente per le auto di gamma medio-alta, con il chiaro intento di mantenere inalterate le loro caratteristiche di guida.

Dinamico già dal nome – nel mondo dell’automobile la dicitura EVO infatti è da sempre sinonimo di prestazioni elevate ed emozionali – lo pneumatico i*cept evo2 di Hankook è stato sviluppato appositamente per le condizioni invernali delle strade europee e per garantire il massimo delle prestazioni non solo tanto sull’asciutto quanto sulla neve e sul ghiaccio, condizioni queste ultime due capaci di esaltare la mescola, il disegno e le particolarità della carcassa sviluppata da Hankook.

Sullo pneumatico infatti debutta una mescola dotata di particolari proprietà elastiche capaci di rimanere invariate anche alle basse temperature garantendo sempre una superficie di contatto ottimale e una presa sempre sicura. Pronto per calzare le ruote delle migliori auto in circolazione, il nuovo Hankook i*cept evo2 è disponibile in diverse misure da 15 a 22 pollici e con larghezze che vanno da 195 a 285 mm.