Elisabetta Gregoraci è uscita finalmente allo scoperto, ammettendo in maniera indiretta di avere un fidanzato all’esterno della casa del Grande Fratello Vip.

La show girl calabrese ieri ha ricevuto uno striscione, appeso ad un aereo che ha sorvolato l’appartamento di Cinecittà, con un emblematico messaggio: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Parole che hanno subito acceso l’ex moglie di Briatore, che ha fatto il gesto del cuore verso la telecamera, ammettendo di esserne la destinataria. La frase in questione non è ovviamente buttata lì a caso, ma si tratta di un pezzo della canzone di Mr. Rain, il cui vero nome è Mattia Balardi, cantautore rapper che Elisabetta ha conosciuto quando ha condotto Battiti Live. Un indizio che potrebbe trasformarsi presto in una prova, non resta che attendere la prossima puntata per scoprire qualcosa in più.