Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip, la bella show girl calabrese è finita al centro di una querelle con l’ex marito Flavio Briatore, il quale ha chiuso la questione nell’ultima puntata con una dolce lettera.

La Gregoraci comunque è rimasta in trend topic sui social per un altro motivo, ovvero i gioielli che ama indossare dentro la casa, dai quali non si separa mai. Ma quanto costano tutti questi preziosi? Molto, stando ai listini prezzi dei rispettivi marchi. Si parte con un un bracciale rigiro di Anita Ko prezzato 14.300 euro, accompagnato da un bracciale ‘Love Cartier’ in oro bianco da 7.150 euro. Di quest’ultima linea, Elisabetta Gregoraci possiede altri due bracciali: uno dal costo di 11.500 euro e un altro in oro bianco e ceramica nera ornato da 204 diamanti da 46.400 euro.

Passando poi agli anelli, la show girl calabrese indossa sempre una fedina bombata da 2.790 euro e un’altra in oro bianco e 18 diamanti da 20.300 euro, entrambe del marchio Cartier. La bella Eli poi ha anche un anello Bulgari della linea Serpenti prezzato 17.900 euro. Una preziosa collezione di gioielli che ammonta dunque a ben 120.290 euro, niente male per essere all’interno della casa più spiata della tv.