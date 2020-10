Mario Balotelli non gioca ormai da quasi otto mesi, ma il modo di far parlare di sé lo trova sempre. L’ex attaccante del Brescia ieri è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare il fratello Enock e tutti gli altri concorrenti, rendendosi protagonista di alcune battute volgari nei confronti di Dayane Mello, sua ex fiamma.

Interrogato da Signorini sulla possibilità di entrare in casa, Super Mario ha risposto: “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta che mi fai male“. E giù una risata a cui la ragazza ha replicato: “preferisco non commentare, sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare“.