Leon Goretzka ha drasticamente cambiato il proprio corpo durante il lockdown, il centrocampista del Bayern Monaco infatti si è presentato alla ripresa del campionato la scorsa estate con i muscoli scolpiti e il fisico asciutto.

Una trasformazione davvero pazzesca, che ha fatto stropicciare gli occhi a molti addetti ai lavori, sorpresi dalla velocità con cui il tedesco ha ingrossato i propri muscoli. Una crescita ‘incontenibile’ anche per le magliette del Bayern Monaco, che non riescono a trattenere le forme di Goretzka, come accaduto a Mosca dove a causa dell’esultanza la maglia non ha retto.

Ecco il video: