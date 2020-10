Lee Westwood, con un gran giro in 62 (-9) colpi, ha preso il comando nell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, secondo torneo stagionale delle Rolex Series che si sta svolgendo al The Renaissance Club (par 71) di North Berwick in Scozia, L’inglese, che prima del lockdown si era imposto nell’evento precedente delle Rolex Series (Abu Dhabi Championship), ha segnato due eagle e cinque birdie, senza bogey, ma ha ricavato un solo colpo di vantaggio sullo svedese Alexander Bjork e sull’olandese Joost Luiten (63, -8).

Sono tra media e bassa classifica i sette italiani in gara: Francesco Laporta, 55° con 71 (par), Guido Migliozzi, 72° con 72 (+1), Edoardo Molinari e Renato Paratore, 99.i con 74 (+3), Nino Bertasio, 107° con 75 (+4), Lorenzo Gagli, 117° con 77 (+6), e Andrea Pavan, 128° con 81 (+10).

Buona prova anche dello scozzese Scott Jamieson, quarto con 64 (-7), al quinto posto con 65 (-6) l’inglese Robert Rock, lo scozzese Craig Lee e il finlandese Kalle Samooja e all’ottavo con 66 (-5) lo svedese Marcus Kinhult e gli australiani Lucas Herbert, Wade Ormsby e Min Woo Lee, quest’ultimo fratello di Minjee Lee numero cinque del ranking mondiale femminile. Già importante il ritardo dell’inglese Tommy Fleetwood, 24° con 69 (-2) e dell’austriaco Bernd Wiesberger, 39° con 70 (-1) che difende il titolo, e problemi per il tedesco Martin Kaymer, stesso score di Migliozzi. Il montepremi è di 7.000.000 milioni di dollari.

L’Aberdeen Standard Investments Scottish Open doveva essere il primo torneo dopo il lockdown con presenza di pubblico, sia pure limitata, ma poi c’è stato il passo indietro a fronte di un’emergenza sanitaria che continua a preoccupare.

Diretta su GOLFTV – L’Aberdeen Standard Investments Scottish Open viene trasmesso in diretta da GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 2 ottobre, dalle ore 12,30 alle ore 18,30. Su Eurosport2 ed Eurosport Player: differita dalle ore 22,35 alle ore 0,35