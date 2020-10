Inglesi in grande spolvero nell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, secondo torneo stagionale delle Rolex Series che si sta svolgendo al The Renaissance Club (par 71) di North Berwick in Scozia. Infatti è al comando Robert Rock con 204 (65 67 72, -9) colpi, mentre sono al secondo posto con 206 (-7) Tommy Fleetwood, uno dei più gettonati nelle previsioni della vigilia, risalito dal 13°, e Ian Polter, affiancati dall’australiano Wade Ormsby e dallo svedese Marcus Kinhult.

Dei due italiani rimasti in gara si è portato a metà classifica Francesco Laporta, da 53° a 31° con 211 (71 70 70, -2), e ha fatto qualche passo avanti anche Edoardo Molinari, 47° con 213 (74 67 72, par).

Hanno possibilità di partecipare alla volata per il successo anche lo spagnolo Adri Arnaus, il malese Gavin Green, il francese Victor Dubuisson e l’inglese Andy Sullivan, sesti con 208 (-5). E’ finito in bassa classifica l’austriaco Bernd Wiesberger, che difendeva il titolo, 62° con 216 (+3)

Robert Rock, 43enne di Rugeley, due vittorie sul circuito di cui una nell’Open d’Italia 2011 e che non va a segno da otto anni, ha girato in 72 colpi, uno sopra par, con un birdie e due bogey. Laporta si è espresso con un 70 (-1) frutto di due birdie e di un bogey e Molinari ha segnato 72 (+1) colpi con un cammino altalenante fatto d quattro birdie e di cinque bogey. Sono usciti al taglio dopo 36 buche: Guido Migliozzi, 67° con 142 (72 70, par), Renato Paratore (74 71) e Nino Bertasio (75 70), 94.i con 145 (+3), Lorenzo Gagli, 116° con 151 (77 74, +9), e Andrea Pavan, 124° con 157 (81 76, +15). Il montepremi è di 7.000.000 milioni di dollari.

L’Aberdeen Standard Investments Scottish Open doveva essere il primo torneo dopo il lockdown con presenza di pubblico, sia pure limitata, ma poi c’è stato il passo indietro a fronte di un’emergenza sanitaria che continua a preoccupare.

Diretta su GOLFTV – L’Aberdeen Standard Investments Scottish Open viene trasmesso in diretta da GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 4 ottobre, dalle ore 12,30 alle ore 18. Su Eurosport2 ed Eurosport Player: differita dalle ore 22,30 alle ore 0,30.