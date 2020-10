Trio al vertice e quasi tutti i favoriti in buona posizione di classifica dopo la prima giornata del BMW PGA Championship, uno dei fiori all’occhiello dell’European Tour, terzo evento stagionale delle Rolex Series e ritenuto alla stregua di un major, che si sta svolgendo al Wentworth Golf Club (par 72) di Virginia Water in Inghilterra.

Sono leader con 66 (-6) l’inglese Tyrrell Hatton, il sudafricano Justin Harding e lo spagnolo Adri Arnaus con il minimo margine sull’irlandese Shane Lowry, sul malese Gavin Green e sugli inglesi Eddie Pepperell e Matthew Fitzpatrick (67, -5). Inizio soft per i sei italiani in gara: Edoardo Molinari, Guido Migliozzi e Renato Paratore sono 69.i con 73 (+1), Nino Bertasio 94° con 75 (+3), Lorenzo Gagli 101° con 76 (+4) e Andrea Pavan 115° con 80 (+8).

Bel ritmo degli inglesi Justin Rose e Aaron Rai, vincitore domenica scorsa dello Scottish Open, il precedente evento delle Rolex Series, ottavi con 68 (-4), e con due colpi in più, 24.i con 70 (-2), lo statunitense Patrick Reed, l’austriaco Bernd Wiesberger, il 19enne danese Rasmus Hojgaard, due titoli in stagione, e Lee Westwood, che ha firmato a gennaio la prima gara delle Rolex Series (Abu Dhabi Championship). Ritardo rimediabile per gli inglesi Danny Willett, campione in carica, e Tommy Fleetwood e per il danese Thorbjorn Olesen, 32.i con 71-1, altri candidati al titolo come chi li precede.

Tyrrell Hatton, 28enne di High Wycombe con quattro titoli sul circuito comprensivi di un Open d’Italia (2017), ha segnato un eagle, cinque birdie e un bogey. Justin Harding, 34enne di Somerset West, con un successo nel tour, ha realizzato sei birdie senza bogey così come Adri Arnaus, 25enne di Moià, una vittoria sul Challenge Tour. Il montepremi è di 7.000.000 milioni di dollari.

Diretta su GOLFTV – L’Aberdeen Standard Investments Scottish Open viene trasmesso in diretta da GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 9 ottobre, dalle ore 12,30 alle ore 18,30. Su Eurosport2 ed Eurosport Player: differita ore 20,30 alle ore 22,30.