Primo gol in MLS per Gonzalo Higuain, che ha scelto un modo inedito per realizzare la sua prima rete con la maglia dell‘Inter Miami. Nel match contro i New York Red Bulls, l’argentino ha segnato direttamente su calcio di punizione, riuscendoci per la prima volta in carriera. Un destro ciclonico dal limite dell’area che non ha lasciato scampo al portiere avversario, che non ha potuto far nient’altro che inchinarsi davanti alla prodezza di Higuain, valsa tre punti all’Inter Miami.