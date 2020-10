Diego Ulissi vince la seconda tappa del Giro d’Italia 2020, tagliando per primo il traguardo davanti a Sagan e Honoré. Una vittoria che permette all’alfiere dell’UAE Team Emirates di entrare nella top ten della classifica generale, portandosi a 54 secondi da Filippo Ganna, rimasto in Maglia Rosa. Il corridore della Ineos tiene a distanza Geraint Thomas, terzo in graduatoria, così come Simon Yates al momento ottavo. Vincenzo Nibali attualmente si trova in 31ª posizione, con un distacco invariato di +1:29 dalla vetta.

1) Filippo Ganna 3:40:27

3) Geraint Thomas +0:23

8) Simon Yates +0:49

10) Diego Ulissi +0:54

28) Ilnur Zakarin +1:26

29) Fausto Masnada +1:26

30) Wilco Kelderman +1:28

31) Vincenzo Nibali +1:29

33) Domenico Pozzovivo + 1:33

46) Jakob Fuglsang +1:47

58) Rafał Majka +2:00

88) Giulio Ciccone +3:58