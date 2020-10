Sono passate solo tre tappe, ma il Giro d’Italia 2020 perde uno dei suoi protagonisti principali. Geraint Thomas infatti ha alzato bandiera bianca, ritirandosi dalla Corsa Rosa a causa delle conseguenze della caduta che ieri lo ha visto protagonista.

Il capitano della Ineos Grenadiers non si è presentato al foglio firma prima della quarta frazione, preferendo chiudere qui il suo Giro dopo i dolori lancinanti della notte scorsa. Thomas si è recato in ospedale per ulteriori controlli questa mattina, che hanno evidenziato una “piccola frattura non scomposta nella parte inferiore del bacino“. Giro d’Italia finito dunque per il gallese, con la Ineos che deve dunque fare a meno del proprio capitano.