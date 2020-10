Vittoria di Diego Ulissi nella tredicesima tappa del Giro d’Italia, il corridore della UAE cala il bis dopo il primo successo ottenuto ad Agrigento. Una volata perfetta quella compiuta dall’italiano, che precede sul traguardo la Maglia Rosa Joao Almeida e Patrick Konrad. Si tratta dell’ottavo successo per Ulissi in carriera nella Corsa Rosa, il secondo in questa edizione numero 103, che si sta rivelando alquanto positiva.

Bene anche Vincenzo Nibali, che chiude al nono posto al termine di una prestazione davvero convincente. A sorridere più di tutti però è Joao Almeida che, con il secondo posto di giornata, guadagna sei secondi su tutti i propri rivali tranne che su Konrad terzo, dal quale ne guadagna solamente due.