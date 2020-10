Si sapeva che sarebbe stata una tappa pazzesca e le attese sono state ripagate, Gheoghegan Hart vince la quindicesima frazione del Giro d’Italia, tagliando per primo il traguardo piazzato in cima alla terribile salita di Piancavallo. Il britannico regala la quinta vittoria di questa Corsa Rosa alla Ineos, battendo in una piccola volata la coppia della Sunweb formata da Kelderman e Hindley, costretti ad accontentarsi rispettivamente del secondo e del terzo posto.

Quarta posizione per Joao Almeida, che riesce a difendere la Maglia Rosa per una manciata di secondi proprio da Kelderman, avvicinatosi comunque sensibilmente al portoghese. Perde infine ancora terreno Nibali, decimo al traguardo a 1’36 secondi dal vincitore.