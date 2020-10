Jhonatan Manuel Narvaez vince la dodicesima tappa del Giro d’Italia, tagliando per primo il traguardo di Cesenatico e trionfando sulle strade che hanno visto crescere Marco Pantani. Primo successo pesante in un grande giro, il quarto in carriera, per l’alfiere della Ineos, protagonista di un’accelerazione spaventosa impossibile da contrastare per tutti i suoi avversari.

L’unico a tener testa a Narvaez, seppur a distanza, è l’ucraino Mark Padun giunto secondo al traguardo dopo una rincorsa non andata a buon fine nei chilometri finali. Completa il podio di giornata Simon Clarke, autore di un’ottima prestazione. Al comando della classifica generale resta Joao Almeida, che si tiene la Maglia Rosa rimanendo agevolmente in testa al gruppo insieme ai suoi rivali.